La querela a Fedez? Mai presentata. Fuortes svela la verità sul Primo Maggio

12 ottobre 2021 a

a

a

«Non è esatto dire che la Rai ha ritirato la querela contro Fedez. La Rai la querela non l’ha mai presentata nei 90 giorni previsti, è diverso». Così Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai, nel corso dell’audizione davanti alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Fedez va da Fazio, la Rai ritira la querela del Concertone

La polemica nacque lo scorso Primo Maggio sul palco del concertone. In quell'occasione il rapper sferra un attacco diretto al senatore leghista Ostellari, reo di osteggiare il Ddl Zan, e al partito di Matteo Salvini in generale per le sue posizioni omofobe. Quindi ha rivendicato la libertà di espressione di un artista riferendo di "pressioni" ricevute dalla Rai per edulcorare il testo dell'intervento. Nell'atteso intervento sul ddl Zan, il rapper se l'è presa con il senatore Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama, che ha deciso di incardinare il ddl Zan sull’omofobia ma tenendo per sé il ruolo di relatore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.