Striscia la Notizia, ecco i nuovi personaggi di Ballantini

Gianfranco Ferroni 24 settembre 2021 a

a

a

Riparte lunedì prossimo "Striscia la notizia", su Canale 5. Alla corte di Antonio Ricci c’è sempre uno dei trasformisti più famosi, Dario Ballantini, con due nuovi personaggi: il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e quello della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

Caso Striscia, Ricci si sfoga: "Hunziker? Solo perché sta con Trussardi". E su Boldi: "È lo zio scemo"

Per la primissima puntata Ballantini torna anche a interpretare Giuseppe in versione strana coppia con il disturbatore-supervisore Beppe Grillo, parodiato da Sergio Friscia. Mentre Valeria Graci si sdoppierà tra Puffetta Leotta, sorella piccola di Diletta, e il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Da non perdere.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.