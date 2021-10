Striscia la Notizia, "vendicato" Vittorio Brumotti. Cosa è successo dopo l'aggressione choc e lo sfregio in faccia

10 ottobre 2021 a

L'ultima aggressione subita da Vittorio Brumotti in Puglia ha avuto pesanti ripercussioni. Per l'inviato di Striscia la notizia, che continua a documentare lo spaccio di droga nelle zone più degradate d'Italia, che ha subito una grossa ferita al volto. Ma anche per gli aggressori del ciclista acrobatico, che a giorni dalla clamorosa rissa andata in onda nel tg satirico di Canale 5 hanno visto bussare alla porta le forze dell'ordine.

Siamo nel quartiere di San Bernardino, a San Severo. Secondo quanto si apprende è stata sequestrata l'abitazione adibita al confezionamento e allo spaccio di droga al centro del servizio di Striscia, di fronte alla quale si è consumata l'aggressione a Vittorio Brumotti e alla sua troupe.

L'operazione della Polizia di Stato, che ha visto l'apporto di 80 agenti, era volta a trovare armi, munizioni, autovetture rubate e stupefacenti nel quartiere di San Bernardino, proprio quello in cui l'inviato del tg satirico si era recato per denunciare la situazione. In precedenza due residenti erano stati arrestati.

Nel corso delle operazioni le forze dell'ordine hanno rinvenuto un box munito di diversi accessori per l’uso ed il consumo di sostanze stupefacenti. Il locale era anche provvisto di alcuni materassi e, al momento dell’intervento della Polizia, ospitava 4 tossicodipendenti, tutti provenienti da altri Comuni, anche fuori Regione, i quali vi dormivano all’interno, dopo avere consumato dell’eroina acquistata sul posto.

L'immobile è stato sequestrato e sigillato, e sono in corso accertamenti investigativi per individuare le persone che ne avevano la disponibilità e gestivano le attività. In un altro locale i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una attrezzatura impiegata per sigillare le dosi di droga e banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

