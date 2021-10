Sogno Sanremo 2022 per i Jalisse a 25 anni da Fiumi di parole: "Siamo i grandi esclusi"

Francesco Fredella 11 ottobre 2021 a

I vincitori del Festival di Sanremo edizione 1997 rompono il silenzio su RTL102.5 News e riavvolgono il nastro dei ricordi. “Il nostro sogno è tornare sul palco dell’Ariston”, dicono a Trends&Celebrities condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri (si può seguire tutti i giorni dalle 13 alle 15, anche in chiaro sul canale 233 del DTT o 737 di Sky). "La nostra vita è cambiata perché grazie a quel Festival siamo arrivati tra i big", dicono in diretta in radiovisione. Nel 1997 la vittoria con “Fiumi di parole” e poi il quarto posto all’Eurovision song contest. Adesso il loro ritorno sulle scene è segnato da una commedia, che stanno per interpretare grazie alla riapertura dei teatri. "E' la bella notizia di questi giorni", dicono. "Da quel Festival ogni anno abbiamo presentato una canzone, ma siamo stati esclusi. Per il 2022 saremo al venticinquesimo brano. Chissà, ce la faremo?", continuano.

I Jalisse sognano l’Ariston e si sentono i grandi esclusi. "Alla fine ogni anno parlano di noi, anche Fedez e la Michelin, che continuiamo a ringraziare, ci hanno portato a Sanremo con un piccolo cameo di Fiumi di parole". Ora sperano di festeggiare sul palco dell’Ariston i 25 anni di quel brano con il quale vinsero il Festival. Ogni anno, a partire da quella vittoria, si sono proposti per Sanremo, ma non sono mai stati presi. “Ci riproveremo anche quest’anno”, continuano a raccontare Fabio Ricci e Alessandra Drusian - che si sono conosciuti nel 1992 e si sono sposati nel 1999.

