Gigi D'Alessio e Denise Esposito a gonfie vele: il video del bacio fa impazzire i fan

La prima volta di Gigi D’Alessio e Denise Esposito: la coppia si bacia su Instagram per il battesimo social. Sorrisi, occhi innamorati, abbracci stretti e poi il fatidico bacio a suggellare l’unione. E’ stata la giovane napoletana a postare la clip sul suo account Instagram scrivendo: “Assaje”, cioè tanto, cui il cantante ha risposto con un inequivocabile: “I love you”. I due si sono conosciuti durante un concerto di Gigi a Capri a giugno 2020: Denise è una sua fan e un’amica comune gliel’ha presentato. Praticamente un colpo di fulmine, ma a causa della vistosa differenza d’età, lei 28 anni, lui 54, si sono frequentati di nascosto per non alimentare il gossip.

A Natale però il cantautore fece le presentazioni in famiglia e pochi mesi dopo Esposito scoprì di essere in dolce attesa. D’Alessio diventerà padre per la quinta volta: la prima moglie Carmela Barbato gli ha dato tre figli, mentre dall’amore con Anna Tatangelo è nato Andrea. Il cantautore napoletano e la cantante di Sora son ostati insieme 12 anni, ma non si sono mai sposati e Lady Tata ha ammesso in un’intervista al “Corriere della Sera” che voleva le nozze: “Ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo”. Tatangelo ora è fidanzata con il coetaneo Livio Cori, ma non avrebbe preso bene né la gravidanza di Denise né la decisione di D’Alessio di tornare a vivere a Napoli dopo che a lei aveva sempre detto no preferendo stare nella villa dell’Olgiata, a Roma.

