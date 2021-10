L'Aria che Tira, "crisi di nervi". Gianluigi Paragone manda in tilt Myrta Merlino: caos totale

Giorgia Peretti 07 ottobre 2021 a

Gianluigi Paragone attacca Oscar Farinetti e Myrta Merlino va in tilt. Il fondatore di Eataly è ospite nella puntata di giovedì 7 ottobre de “L’aria che tira”, per commentare l’astensionismo al voto delle ultime amministrative. L’imprenditore ha da poco scritto un libro, “Never Quiet”, uscito da qualche settimana nelle librerie in cui si affronta il tema della disaffezione dei cittadini nei confronti della politica. Fin qui tutto bene, a rompere l’idillio tra ospite e conduttrice ci pensa Gianluigi Paragone. Il senatore di Italexit in attesa del proprio turno in trasmissione va in onda su Facebook in una diretta social, dove si scaglia contro Farinetti definendolo una “fighe**a” non idoneo ad affrontare il tema proposto dalla Merlino.

Alla conduttrice arriva la notizia delle critiche di Paragone dai propri autori e così ne approfitta per consegnargli la parola: “Non ho capito perché mi ha insultata su Facebook, mi dicono che ho fatto parlare Farinetti che non ci capisce nulla di astensionismo”. Paragone specifica che il termine da lui utilizzato era riferito al suo ospite e non a lei. La Merlino tira un sospiro di sollievo. “Ma non mi venire a dire che l’astensionismo me lo può commentare Oscar Farinetti, non può capire la disperazione della gente delle periferie”, sottolinea il leader di Italexit. La conduttrice cerca in tutti i modi di difendere l’imprenditore ma Paragone rincara: “lo accompagno a vedere un po’ di mer*a che c’è nelle periferie. Non c’è un’altra parola diversa rispetto a quella che ho utilizzato”.

Nel mentre, il parterre degli ospiti si arricchisce con l’arrivo di Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma per Azione: “Voglio solo dire a Paragone che quando lui avrà dato lavoro a 1/10 delle persone rispetto a Farinetti potrà parlare di lavoro e periferie. Io vi saluto e vi rilascio Matteo Richetti (reale ospite in collegamento per la puntata odierna nda)”. Ma Paragone non ci sta: “È una modalità paracu*a entra dice quello che vuole e poi non ascolta la risposta perché se ne va”. La Merlino a questo punto va nel pallone: “Io sono una conduttrice in preda ad una crisi di nervi. Rispondo ad una diretta Facebook di Paragone che non ho mai visto, mi ritrovo a parlare con Carlo Calenda che non ho invitato. Non riesco a dare la parola ad Oscar Farinetti, ma sono qui e ce la metto tutta”.

