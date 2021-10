"Mario Draghi come James Bond". Gasparri ironizza con Myrta Merlino, risate a L'Aria che Tira

Giorgia Peretti 07 ottobre 2021 a

Siparietto tutto da ridere tra Myrta Merlino e Maurizio Gasparri. Il senatore di Forza Italia è ospite nel programma di approfondimento mattutino di La 7, “L’aria che tira”, giovedì 7 ottobre. Il tema al centro del dibattito è il governo di Mario Draghi, alle prese con i continui strappi dei partiti che compongono la maggioranza. Se il Pd tira la fune per ottenere la tassa patrimoniale, il premier risponde “non è il momento di prendere i soldi ma di darli”. Se la Lega di Matteo Salvini diserta il voto in Consiglio dei ministri sulla delega fiscale, il presidente del consiglio prosegue per la sua via certo della necessità della misura in vista dell’attuazione del Pnrr.

L’idea di un Mario Draghi al di sopra dei giochi di partito, stuzzica la Merlino che serve a Gasparri l’assist perfetto per una battuta ironica. “È un po’ come i figli no? Quando c’è qualcosa che io non condivido vado dritto per la mia strada perché sono: Mario Draghi. No, è così Gasparri lei che è un raffinato osservatore della politica”, domanda la conduttrice. Il senatore ironizza così: “È Bond, James Bond! Sì Draghi, Mario Draghi”. La bionda napoletana non riesce a trattenere la risata, così come tutto lo studio. Poi Gasparri prosegue spiegando: “Detto questo, per me è molto chiaro. Lo sta dimostrando a più riprese: le tasse non devono aumentare. Le tasse sulla casa non aumentano”.

