Omnibus, Spadafora spara a zero su Conte: ma quale vittoria a Napoli e che figuraccia con la Raggi

Il nuovo corso di Giuseppe Conte fa storcere la bocca all’interno del Movimento 5 Stelle. Vincenzo Spadafora, ex ministro dello Sport durante la permanenza di Giuseppi a Palazzo Chigi, è ospite di Omnibus, talk show mattutino di La7, e nella puntata del 7 ottobre, condotta da Alessandra Sardoni, analizza il comportamenti dei big grillini con Virginia Raggi, lasciata completamente sola dopo la sconfitta nelle elezioni a Roma, dove è arrivata quarta su quattro candidati di primo piano. I big del M5S si sono infatti recati a Napoli per festeggiare la vittoria di Gaetano Manfredi nel confronto con Catello Maresca e Antonio Bassolino.

Conte è il curatore fallimentare del M5S: venduta l'anima alle poltrone

“Non è stato bellissimo - afferma Spadafora - lasciare sola Virgina Raggi nella lunga notte elettorale. È una scena che fa parte di questa politica, che è molto comunicazione, probabilmente si è andati lì dove si poteva spendere una vittoria. Che poi a Napoli non è stata solo una vittoria del M5S, o almeno non prevalentemente. I risultati a Napoli sono buoni, ma non sono eccellenti. Dovevamo essere la prima forza ma siamo arrivati terzi dietro anche la lista civica di Manfredi e al Partito Democratico. Siamo arrivati sotto al 10%. Però di fatto Manfredi era un ministro del Governo Conte, per quello c’era entusiasmo per una vittoria alla quale abbiamo partecipato. La Raggi si è sentita sola in un momento complicato, ma sono convinto che - prova a salvare capra e cavoli l’ex ministro pentastellato - Virginia a Roma abbia dato prova di avere un consenso importante in città”.

