I Maneskin come natura li ha fatti. Eccoli tutti nudi per il nuovo singolo

I Maneskin senza veli per l'uscita del nuovo singolo. La band romana si denuda letteralmente e pubblica una foto pazzesca sui loro profili social. Un modo speciale per lanciare il nuovo singolo in uscita venerdì 8 ottobre.

Il brano si chiama "Mammamia" e Damiano, Ethan, Victoria e Thomas hanno pubblicato un breve estratto su TikTok mandando in estasi i fan. Ora la foto che li ritrare "come natura li ha fatti". I Maneskin, rigorosamente in inglese, si chiedono: "Perché fa così caldo?". Ma loro la soluzione l'hanno già trovata...

