Tv, arriva la rivoluzione a Mediaset. Cambia tutto per D'Urso e Panicucci: via libera sul Gf vip

Dietrofront di Mediaset: Barbara D'Urso e Federica Panicucci possono parlare di gossip e quindi del Grande Fratello Vip 6. Dopo lo stop dei mesi scorsi, la D'Urso torna ad occuparsi di cronaca rosa nel suo Pomeriggio5 (sembra già da venerdì quando andrà in onda la puntata di fine settimana che sfida Tale quale show). In questo mese e mezzo, però, il contenitore di Mediaset si è occupato solo di attualità e cronaca, senza gossip. Ora cambia tutto. Stessa situazione per la Panicucci, che aveva subito lo stop dai piani alti del Biscione: potrà tornare ad occuparsi del GF Vip.

Sembra che la decisione sia arrivata direttamente da Pier Silvio Berlusconi, numero uno di Mediaset, che avrebbe deciso di inserire nei due contenitori di Canale5 gli argomenti tanto cari alla cronaca rosa. Tutto, però, potrebbe essere legato ad un'operazione per aumentare l'attenzione sul Grande Fratello Vip 6 (che ieri ha fatto brindare i vertici di Canale5 con il 21% di share e picchi del 27%). Un boom di ascolti che adesso, con la nuova decisione di Berlusconi jr, potrebbe aumentare ancora di più. “Il Grande Fratello torna nei contenitori di Canale 5. Spazio a Mattino 5 nella puntata di oggi, lo stesso è previsto a Pomeriggio 5”: questo l'annuncio che si legge sui vari siti e che, finalmente, fa tirare un sospiro di sollievo a tanti amanti della cronaca rosa.

