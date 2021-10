WhatsApp, Facebook e Instagram down, Fedez sfotte Chiara Ferragni: il meme su Twitter

05 ottobre 2021 a

a

a

Instagramdown, Facebookdown e Whatsappdown: una Caporetto per gli influencer compresi Chiara Ferragni e Fedez. L’impossibilità di comunicare sui social è iniziata lunedì pomeriggio e si è protratta fino a tarda sera mandando in tilt milioni e milioni di utenti che hanno ironizzato sul malfunzionamento con meme e gif divertentissimi su Twitter: da “prega santa Orietta” ad “andrà tutto bene” dell’ex premier Giuseppe Conte fino al ritorno di candela e calamaio per scrivere. Anche il rapper milanese ha preso con il sorriso l’isolamento mondiale ai tempi del “sempre-connessi” e si è fatto vivo pubblicando su Twitter lo storico meme tratto dal matrimonio con Chiara Ferragni in cui piangono a dirotto per il discorso di un loro invitato. La caption non lascia spazio a dubbi: “Nel frattempo a casa dei Ferragnez".

In the meanwhile at the Ferragnez house #instagramdown pic.twitter.com/6gmfInEcLk — Fedez (@Fedez) October 4, 2021

Oltre 33mila like e commenti sono stati all’altezza: “Vittoria e Leone saranno cresciuti nel frattempo”, “Di questo passo vedremo Leone per il suo 18esimo”, “Vi ho pensato tanto”, “Ci mancate come l’aria”, “+27% di mental break down”, “Col ca**o il potere della condivisione”. La coppia d’oro dello star system italiano ha l’abitudine di documentare gran parte della propria vita quotidiana su Instagram, ma per un giorno si è dovuta accontentare dell’intimità delle quattro mura del loro attico milanese.

Facebook, Instagram e Whatsapp down in tutto il mondo: cosa sta accadendo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.