Domenica In, Elisabetta Gregoraci parla di Montecarlo e si scatena l'odio social: "Lei e Briatore..."

Giorgia Peretti 26 settembre 2021 a

a

a

Elisabetta Gregoraci torna in tv e sul web scoppia la polemica. La showgirl calabrese, ex moglie di Flavio Briatore è stata ospite in collegamento da Montecarlo con “Domenica In”, il programma contenitore di rai 1, in onda domenica 26 settembre condotto da Mara Venier. Nulla di strano fin qui, peccato che l’intervento dell’ex gieffina in merito all’emergenza da Covid-19 e al green pass abbiano fatto infuriare alcuni telespettatori della trasmissione.

Manuela Arcuri, cosa rivela sui "depravati" dei casting. E su Gabriel Garko...

La conduttrice di “Battiti Live” ha quindi parlato della sua esperienza personale col figlio Nathan Falco Briatore, ad oggi appena undicenne. L’ospite ha proseguito raccontando come a Montecarlo si viva una situazione più tranquilla e sicura rispetto a quella italiana, dove tutte le persone che ricoprono un ruolo a stretto contatto con il pubblico, comprese le maestre, hanno la doppia vaccinazione.

La Maglie umilia Di Maio, così stronca l'uscita "da Pulcinella" sul sovranismo

Nessuno è escluso perché anche i bambini che riportano sintomatologie simili a quelle del coronavirus sono tenuti a sottoporsi al tampone per scongiurare il contagio. "Qui sono più severi. Non si può accedere a nessun luogo senza Green Pass con doppia vaccinazione. Se vaccinerò mio figlio? Certo, appena si potrà", ha fatto sapere la Gregoraci.

Briatore e Gregoraci beccati così. Cosa fanno sullo yacht, vacanze bollenti

È bastato questo intervento per scatenare la polemica, infatti su Twitter nel corso della trasmissione si sono susseguiti commenti molto critici nei confronti della bella calabrese. “Gregoraci e Briatore stanno sempre a criticare l’Italia, hanno rotto, basta”, ha scritto qualcuno. E un altro utente sottolinea: “La Gregoraci che paragona Montecarlo (15mila abitanti) all’Italia che ne ha 60 milioni”. “Adesso anche il parere di Elisabetta Gregoraci…". E ancora: "Spiegatemi l’utilità di intervistare la Gregoraci che abita a Montecarlo con figlio in una scuola privata! Non credo che rappresenti la maggioranza delle famiglie italiane".

E infine chi si scaglia contro coloro che difendono la posizione della showgirl: “I genitori non possono far altro che fidarsi degli esperti. Il messaggio che ha dato Elisabetta Gregoraci da mamma: semplice e chiaro”. “Ehh... la #Gregoraci in collegamento da Montecarlo!!! Proprio una di noi, la cittadina comune!!! Ma per favore”, rispondono in molti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.