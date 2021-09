Grande Fratello Vip a luci rosse: Manuel Bortuzzo a letto con Lulu. Il video che ha fatto esplodere il web

25 settembre 2021 a

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno incendiato la quarta puntata del Grande Fratello Vip 6. L’ex promessa del nuoto (il classe 1999 è rimasto paralizzato a 20 anni dopo una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019) e una delle tre principesse etiopi hanno rivelato al mondo il loro amore, venendo ripresi dalle telecamere del programma condotto da Alfonso Signorini mentre si scambiavano appassionati baci e tenere coccole sotto le coperte del letto.

“Lulù come ti sei accorta della dolcezza di Manuel?” l’ha interrogata Signorini, a cui Lulù ha replicato così: “Si vede subito da come si preoccupa per tutti, è sempre altruista, corre da tutti per vedere come stanno. L'ho capito subito. Non lo so cosa sento, ma con lui sto bene appena mi sveglio non vedo l'ora di vederlo. L’importante è che lui è vivo e che non è morto, perché poteva morire e ovviamente non l’avrei mai conosciuto”. Anche Bortuzzo è visibilmente emozionato mentre gli viene mostrata la clip bollente: “È stata una grande emozione che non vedevo l'ora di vivere”.

Ma c’è già una nube di inquietudine sulla prima coppia del Grande Fratello Vip 2021. Dopo la diretta con Signorini, Bortuzzo si è messo a chiacchierare nel giardino della casa più spiata d’Italia in compagnia di Nicola Pisu e Alex Belli. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha incalzato l’ex nuotatore: “Dai che prossimamente avrai modo di testare la love boat con la tua Lulù”. Ma Manuel ha spiazzato tutti con una frase che ha gelato gli interlocutori: “Ma scherzi?! Se dovessi andare nella love boat porterei Alex non certo Lulú”. Che futuro avrà la coppia dopo la scelta di preferire l'attore e amico alla nuova fiamma?

