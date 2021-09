Siparietto tra Myrta Merlino e Maurizio Gasparri a L'Aria che Tira. "Silenzioso e zitto", ma ecco l'urlo

30 settembre 2021 a

a

a

Si smorza la tensione del dibattito politico con un po’ di ironia. Myrta Merlino, conduttrice di L’Aria che Tira, programma che va in onda su La7, ospita in collegamento Maurizio Gasparri di Forza Italia e ad un certo punto non può far altro che notare un comportamento molto pacato da parte del senatore, che poco prima si era adirato per il poco spazio ricevuto durante la trasmissione: “Mi sto preoccupando - sorride la giornalista -. Gasparri è riflessivo, non l’ho mai visto così silenzioso. Mi sto preoccupando, adesso vengo subito da lei, perché lei di solito è così focoso, stamattina non la riconosco più zitto zitto”. Gasparri la prende a ridere e ne nasce un simpatico siparietto: “Sono riflessivo perché non voglio interrompere, parlo quando mi dà la parola. "Se vuole interrompo, che devo fare? Urlo ‘Uhhhhh’".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.