Grande Fratello Vip, l'imitazione hot di Soleil Sorge scatena la polemica: maleducata e arrogante

Al Grande Fratello Vip 6 scatta l’imitazione e il web si divide. Soleil Sorge Stasi è una delle protagonista della nuova edizione del reality di Canale 5 tra recitazioni mal riuscite, amori farlocchi, segreti e imitazioni. fa ancora discutere. L'inquilina della casa dalla porta rossa, dopo la puntata del 27 settembre, alle 5 mattino del mattino ha fatto l’imitazione di Valentina Nulli Augusti, l’ex fidanzata dell’ex concorrente Tommaso Eletti. Fin qui nulla di male perché la postura, la fisicità e il lessico usato dalla 40enne si prestano alla parodia (celebri le frasi: “Sono calcuttiana, sono l’araba fenice don due vite, ho combattuto draghi a 4 teste e latinismi ad minchiam). Ma Soleil ha scelto di fare la caricatura di quello che può essere l’atteggiamento di Valentina durante un rapporto intimo.

I social, in particolare gli utenti di Twitter che rimangono svegli fino all’alba per seguire le avventure dei “vipponi” si sono spaccati, una parte l’ha trovata spiritosa e un’altra di pessimo gusto: “Che brutta figura... Ringrazia che erano le 5 di mattina e quasi nessuno ti ha vista”, “Fuori luogo e maleducata”, “Soleil mi piace, ma la sua arroganza la frega”, “Stavolta ha esagerato, senza classe, una donna con un’altra donna poi…”, “Comunque io mi sono vergognata per Soleil che stanotte ha preso per il c*lo Valentina immaginando come aveva rapporti sessuali con Tommaso, facendo anche l’imitazione”. Anche l’ex gieffina Selvaggia Roma ha bocciato la gag: “Maleducata ad alti livelli… hai un’anima inesistente”. In verità, Valentina non è piaciuta nemmeno ad altri concorrenti, ad esempio Katia Ricciarelli ha detto: “Se veniva qui dentro, la facevamo nera. Non mi è piaciuto quello che ha detto, non siamo una casa di vipere”. In molti scommettono che il conduttore Alfonso Signorini troverà un modo per far entrare la donna nel loft più spiato d’Italia.

