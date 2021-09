Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli sbrocca contro Adriana Volpe: è guerra tra le opinioniste

Giada Oricchio 25 settembre 2021 a

Sonia Bruganelli perde la pazienza con Adriana Volpe: “E va beh, ma finisci! E’ mezz’ora che parli, che ca**o!”. Nella quarta puntata del GFVip 6, venerdì 24 settembre, è stato dedicato ampio spazio al flirt finito a pesci in faccia tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, manager con la passione per lo spettacolo e le donne famose che sta rimediando una figuraccia epocale e inchiodando una pietra tombale sulle sue velleità artistiche (lo ha sottolineato anche Carmen Russo in nomination). In queste settimane, Soleil e Gianmaria se ne sono dette di ogni colore passando dalle accuse di stalking agli sputtanamenti in camera da letto (“Adesso parla così, ma si è fatta sc***pare più volte” ha affermato il lord di Cinecittà cui non fa difetto un linguaggio volgare e sessista verso le donne) fino a confessioni familiari inappropriate (“il padre mi disse che non riusciva a stare in casa più di tre giorni con Solei”).

Ieri sera, il presentatore Alfonso Signorini ha dedicato loro un segmento: il trionfo del trash e del cattivo gusto, comprese le finte lacrime e la mediocre recitazione della Sorge. Nei faccia a faccia Antinolfi ha sempre la peggio vista la sua incapacità di articolare una discorso di senso compiuto e l’opinionista Sonia Bruganelli lo ha evidenziato: “Qualcuno salvi il soldato Gianmaria, lo vedo in enorme difficoltà. Non riesce a ribattere, non sto dando ragione a uno o all’altro, sto dicendo che lo vedo in totale confusione, avete un livello diverso di dibattito…”,

Adriana Volpe l’ha interrotta: “Eh no, un momento, scusa Sonia… siamo al paradosso che bisogna salvare Gianmaria”, la moglie di Paolo Bonolis ha alzato gli occhi al cielo molto infastidita e ha sottolineato: “E’ una battuta, Adriana! E’ una battuta!”. E’ noto che tra le due opinioniste non corra buon sangue e fanno pure poco per nasconderlo, così le frizioni sono proseguite. Volpe ha detto: “Ripensiamo un attimo a cosa ha affermato Gianmaria: io ho avuto mille donne non solo da copertina. Non fai una bella figura quando ripeti e sottolinei di aver avuto mille donne… mi domando come mai non te ne tieni una…”, Antinolfi ha provato a prendere la parola, ma l’ex gieffina: “Fammi finire!” e Sonia Bruganelli, sempre più indispettita e intollerante, è entrata a gamba tesa: “E però finisci Adria’, è mezz’ora che parli e non si capisce dove vuoi andare a parare… e finisci…!”. Volpe ha concluso bacchettando il napoletano per il lessico da caserma usato per riferirsi a Soleil e Sophie Codegoni: “Brutti modi e atteggiamenti”.

