Nuova-vecchia vita per Elisa Isoardi: l'amore per la cucina non tramonta

Elisa Isoardi si rimette il grembiule e torna dietro ai fornelli. La conduttrice piemontese, perso suo malgrado l’amato cooking show “La prova del cuoco” non ha ancora trovato una collocazione nei nuovi palinsesti tv. Si era ipotizzato di un passaggio a Mediaset dopo la partecipazione a “L’Isola dei Famosi” e dopo l’addio alla Rai, ma è rimasta a digiuno o per dirla con le sue parole non ha trovato qualcuno che “crede in me”. O a bocca asciutta. E così si è rimboccata le maniche e si è messa in cucina per conto proprio. E’ stato il sito “Dagospia” a notare la novità: “Elisa Isoardi, single, rimasta senza contratto tv, ha dato vita su Instagram a un suo format con il quale gira l’Italia per raccontare chef di prestigio e cuochi emergenti. Il suo amore per la cucina non si è mai spento dopo il siluramento da La prova del cuoco”. E in effetti a guardare sul suo profilo ufficiale, la bella Elisa ha iniziato a pubblicare una serie di video dalle cucine di cuochi e cuoche sparse lungo lo Stivale e gli ha pure dato un titolo: #laricettinadelle12 come da hashtag fisso. Insomma, chi fa da sé fa per tre. E mangia pure.

