Cattelan e l'errore di Raiuno sul flop dello show "Da Grande"

Acque agitate a viale Mazzini ma nessuno fa nulla per aiutare Alessandro Cattelan. Approdato a furor di popolo su Rai1, i risultati sono ben al di sotto delle attese. Il problema se di problema si può parlare, non è l’ottimo Cattelan, ma le previsioni che lo accompagnano fin dal giorno “uno”.

Il Direttore di Rai1, Stefano Coletta sbaglia non solo nel pronosticare share irragionevoli, ma pare non comprendere quelle che sono le reali caratteristiche del conduttore.

Cattelan non è Fiorello e non è manco Bonolis. La tivù di Stato ha bisogno di “svecchiare” è vero, ma se i termini di paragoni a Viale Mazzini sono quelli, si sbaglia prospettiva.

Il Cattelan da Tortona, ha la sua cifra ed il suo linguaggio. Piaccia o meno, non si può pensare di snaturarlo in qualcos’altro. Rai1 non è Sky, il compenso non è lo stesso(se ne rallegra il conduttore) ma il pubblico neanche, è lo stesso di nicchia di Sky. Ecco perché ideare una canzoncina “contro” i bambini suscitando le ire dei genitori su Twitter,è parso un autogol clamoroso. Più della direzione a questo punto che non del conduttore.

