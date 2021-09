Storie italiane, la figlia di Little Tony parla dell'anoressia: "Ne sono fuori da 8 anni"

Francesco Fredella 28 settembre 2021 a

a

a

"L'anoressia annienta l'anima...": Cristiana Ciacci - la figlia di Little Tony - si racconta in un'intervista fiume a Storie italiane (il programma condotto su Ra1 da Eleonora Daniele). “Papà non la capiva per un fatto suo culturale, non d’ignoranza. Era difficile comprendere questa malattia per lui, visto che era nato nel 1941: in quel periodo, le malattie erano ictus e infarto. Lui banalizzava molto, diceva: ‘Sei tu che non vuoi mangiare’. Si vergognava della mia eccessiva magrezza”, dice nel corso dell'intervista. Ora, per fortuna, Cristiana sta bene. E guarda al futuro con il massimo della positività. "Ne sono fuori da otto anni, ma ho sempre paura di dire ne sono fuori e sono guarita. È uno specchio che mi vedo sempre dietro alle spalle. Il mio corpo non è perfetto dopo cinque gravidanze, ma la malattia è un mostro che annienta le persone nell’anima e nella vita sociale. Ci si rinchiude, ci si allontana da tutti, perché ogni incontro finisce inevitabilmente per sfociare nella convivialità, dunque si diventa bugiardi verso se stessi e verso gli altri” racconta alla Daniele.



Ma a Storie italiane interviene anche Tania Zamparo, ex Miss Italia 2000, che rivela i problemi con l'anoressia. "E' iniziato tutto con la necessità di perdere qualche chilogrammo che avevo preso durante la povertà. Stavo iniziando a fare la modella ed erano richiesti dagli stilisti determinati canoni, al fine di rientrare nelle misure per poter indossare i capi d’abbigliamento. Negli anni, secondo me, questa situazione è anche peggiorata”, conclude.

"Una ferita sempre aperta". Il racconto choc di Aida Yespica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.