Veera Kinnunen a Storie italiane svela il sesso del bebè: scoop sulla ballerina di Ballando con le stelle

Colpaccio di Eleonora Daniele, che in diretta a Storie italiane - su Rai1 - intervista Veera Kinnunen di Ballando con le stelle. La ballerina, come si sa, non sarà impegnata nello show di Milly Carlucci perché in attesa di un bebè. "Siamo indecisi fra due nomi, volevo vederlo com’è fatto e deciderà lui come si chiama”, dice la ballerina che fa riferimento al fidanzato, Salvatore Mingoia. La loro storia d'amore va avanti dal 2020 e negli ultimi mesi con uno scatto tenerissimo è stata ufficializzata la storia d'amore. Adesso la famiglia sta per allargarsi ed è una delle notizie più bella di questi ultimi mesi.

Veera Kinnunen è in attesa di un maschietto proprio come Ornella Boccafoschi, che non sarà nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle. Ma un'altra grande assenza è data da Raimondo Todaro, che non ci sarà: a quanto pare, secondo rumors, dovrebbe sbarcare ad Amici di Maria De Filippi. Quest’ultimo, pare, sarà uno dei nuovi volti della 21a edizione di Amici, il talent della concorrente Maria de Filippi.

