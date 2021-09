Clerici, Falchi e Canalis, la televisione è sempre più rosa

Marida Caterini 26 settembre 2021 a

È all’insegna della conduzione al femminile la nuova stagione autunnale 2021 che è iniziata da poco. Padrone di casa al timone dei principali programmi televisivi nel corso di tutta la giornata, fanno la differenza e cercano di regalare al pubblico nuove emozioni. Signore del day time mattutino di Rai 1 sono, ancora una volta Eleonora Daniele e Antonella Clerici. Le due conduttrici sono tornate al timone dei rispettivi programmi: Storie italiane ed E’ sempre mezzogiorno con analogo gradimento di pubblico. E riempiono oltre tre ore e mezza all’insegna di un racconto che, come nella scorsa edizione, sta ottenendo un buon successo di pubblico.

I due programmi mantengono la medesima formula che ne ha consolidato il gradimento, ma hanno riservato altre novità, soprattutto E’ sempre mezzogiorno con nuovi giochi al telefono con i telespettatori. Su Canale 5, in contemporanea, nella fascia mattutina è tornato anche Mattino Cinque con la presenza di Federica Panicucci che divide la conduzione con Francesco Vecchi. E subito dopo ecco un’altra signora targata Mediaset: Barbara Palombelli che ha fatto il suo ritorno su Canale 5, alle 11.00, con Forum. Il programma, tra i più longevi della televisione ripropone lo schema di sempre con cause e dibattiti in studio. Uno schema collaudato che affronta anche argomenti delicati.

Sempre nella fascia mattutina è arrivata la novità di Rai 2: Anna Falchi al posto di Giancarlo Magalli nella gestione di I Fatti vostri. Un’altra presenza femminile, dunque, accanto a Salvo Sottile, si inserisce nel quadro generale dell’autunno 2021. I due sostituiscono Magalli dopo lunghi anni di permanenza in video. A lei ed al suo partner, il compito di eguagliare i risultati d’Auditel della trasmissione che, nel corso degli anni si sono attestati su cifre gratificanti per la seconda rete diretta da Ludovico Di Meo. Certo è cambiato qualcosa nelle atmosfere, grazie alla presenza femminile della nuova padrona di casa pur restando inalterato lo schema generale che lo ha fatto affermare negli ultimi anni. Ma il programma è ancora in fase di assestamento.

Nella fascia del day time pomeridiano è tornata un’altra signora del piccolo schermo: si tratta di Serena Bortone con la seconda edizione del suo programma Oggi è un altro giorno. Dopo un esordio incerto, lo scorso anno, la trasmissione è riuscita a conquistare il gradimento del pubblico con buoni indici di ascolto che ne hanno riproposto in blocco la formula. Serena Bortone è riuscita ad assumere un atteggiamento meno algido rispetto al suo passato su Rai 3 e, il clima familiare che ne è scaturito ha dato all’appuntamento quotidiano, un appeal maggiore premiato dall’Auditel. Canale 5 propone nel day time pomeridiano la nuova edizione di Uomini e donne con la presenza tradizionale di Maria De Filippi.

Passando alla prima serata, ritroviamo Bianca Berlinguer al timone di #cartabianca. Il talk show politico che si occupa anche di argomenti sociali ed attuali ha ripreso il suo posto in video con la storica padrona di casa. Nuova edizione con la giornalista che lo ha portato al successo. E nel settore dei talk show ritroviamo anche Barbara Palombelli al timone di Stasera Italia nella fascia dell’access prime time di Rete4.

Ci sono due new entry da segnalare, rispettivamente su La7 e Tv8. Si tratta di Maria Grazia Cucinotta e di Elisabetta Canalis. La Cucinotta è al timone di L’ingrediente perfetto sulla rete di Urbano Cairo, mentre l’ex velina di Striscia la notizia è arrivata a Vite a Copertina su Tv8. E’ la loro prima volta in esperienze di questo tipo e si stanno mettendo alla prova in quello che per loro, adesso, è un vero e proprio esperimento non ancora riuscito. Vite da copertina è in onda nel day time pomeridiano su Tv8. L’ingrediente perfetto è, invece, su La7.



