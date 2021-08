Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci beccati così. Cosa fanno sullo yacht, vacanze bollenti

26 agosto 2021 a

La paparazzata di Oggi ha sorpreso molti, soprattutto quello che sperano in un ritorno di fiamma, che avrebbe del clamoroso, tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, L'ex coppia, che continua a frequentarsi anche e soprattutto per crescere il figlio Nathan Falco, dopo il divorzio non è mai stata così unita. Come si evince dalle foto pubblicate dal settimanale Oggi, che ha paparazzato Briatore ed Ely insieme in barca, in Sardegna.

I due prendono il sole sul mega yacht e tutto sembra come un tempo, compresa qualche effusione e carezza che Flavio rivolge alla ex moglie.

Passione, amore, solo amicizia dopo la fine della relazione? Difficile a dirsi, anche perché in barca Briatore e Gregoraci non erano soli, con loro un gruppo di amici ma non il figlio comune, Nathan Falco.

Ma per molti quelle carezze in yacht sono un nuovo indizio che porterebbe alla più clamorosa delle reunion tra ex. “Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima e di reciproco rispetto, ma nulla di più”, aveva raccontato Elisabetta Gregoraci, che a quanto pare è attualmente single, sul rapporto che la lega all'imprenditore. Sarà ritorno di fiamma?

