Quanto guadagnano al Grande Fratello Vip, la decisione drastica sui concorrenti. Svelati i cachet

Un anno dopo è di nuovo Grande Fratello Vip: 22 concorrenti e cachet meno ricchi. Lunedì 13 settembre alle 21.45 su Canale 5, Alfonso Signorini condurrà la sesta edizione del reality show. Al suo fianco, nel ruolo di opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, già balzate agli onori della cronaca rosa per la reciproca mal sopportazione. Anche questa volta, la pandemia da Covid scandisce ingressi e uscite dalla casa dalla porta rossa. Il sito “Biccy.it” riporta in esclusiva le misure precauzionali cui sono sottoposti i gieffini: ogni concorrente sarà isolato per una settimana in una camera d’hotel di una nota struttura di Frascati, i tamponi saranno regolari e pare che non sia stato richiesto né il vaccino né il green pass.

Come prassi, i 22 vip saranno divisi in due gruppi: lunedì 13 settembre varcheranno l’uscio la super vip Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Carmen Russo, Francesca Cipriani e Soleil Sorge; venerdì 17 settembre ci sarà l’ingresso di Jo Squillo, Samy Youssef, Andrea Casalino e Sophie Codegoni. Nei due giorni e nelle settimane successive si uniranno al cast: Aldo Montano, Davide Silvestri, le sorelle principesse Hailé Selassié, Nicola Pisu, Gianmaria Antinolfi (ex fiamma di Belen Rodriguez), Giucas Casella, il nuotatore Manuel Bortuzzo costretto su una sedia a rotelle a causa di una sparatoria a Ostia a cui era estraneo, Miriana Trevisan, Raffaella Fico e lo sconosciuto Tommaso Eletti che si è messo in luce per una gelosia morbosa e ossessiva nei confronti della fidanzata a Temptation Island.

Intanto Alfonso Signorini, dalle pagine di “Chi”, il settimanale da lui diretto, ha parlato degli ingaggi sottolineando che non sono più quelli di una volta (ma comunque ritenuti uno schiaffo alla miseria dagli utenti social e al pubblico in genere) e che la richiesta di Raz Degan di un compenso di 500.000 euro per unirsi ai gieffini è stata rispedita al mittente anche se il modello israeliano nega fermamente la trattativa.

Tuttavia ci ha pensato il portale “I love trading” a svelare i cachet: Katia Ricciarelli e Raffaella Fico percepiranno ciascuna 15mila euro per ogni settimana di permanenza (lontano dai 20.000 di Elisabetta Gregoraci al GFVip 5), Carmen Russo e Miriana Trevisan sarebbero tra i 10 e gli 8.000 euro, mentre per gli altri gli assegni si fermano a 7.000 euro. Fanalino di coda Tommaso Eletti con 5.000 euro a settimana.

