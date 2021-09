Controcorrente, cosa dice Di Maio sul sovranismo. Maria Giovanna Maglie lo umilia: "Chi scrive per lui? Pulcinella?"

Giorgia Peretti 26 settembre 2021 a

Maria Giovanna Maglie sbeffeggia Luigi Di Maio: “Ma chi scrive per lui? Pulcinella?”. Al centro della puntata di domenica 26 settembre di “Controcorrente” ci sono le elezioni in Germania.

La scelta di Angela Merkel di non ricandidarsi per un quinto mandato alla guida del governo tedesco ha penalizzato non poco il suo partito. A giudicare dalle prime stime la Union (CDU) avrebbe ottenuto il peggior risultato della sua storia con Armin Laschet come candidato cancelliere alle prossime elezioni. Nel talk show di rete 4, vengono lette le ultime dichiarazioni rilasciate dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “Elezioni in Germania? Si va verso un’ampia vittoria delle forze europeiste. Un ottimo segnale. Di fatto, ancora una volta, è stato sconfitto il sovranismo”, così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commenta i primi risultati delle elezioni tedesche”. La conduttrice, Veronica Gentili, non si lascia sfuggire l’occasione di interpellare la giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite in collegamento.

“Maria Giovanna Maglie è davvero così? È stato sconfitto il sovranismo una volta per tutte?”, domanda la Gentili. Nel mentre la Maglie ride rumorosamente, poi lancia la stoccata: “Io vorrei sapere chi gli fa queste dichiarazioni al ministro Di Maio? Pulcinella? Ma che c'entra ora il sovranismo, che c’entra l’ampia coalizione? Perché non sta ai fatti? Perché qualcuno non gli spiega che il ministro degli Esteri deve stare ai fatti? Se proprio vuole dichiarare, i fatti sono che il partito della Merkel ha schierato un candidato molto molto debole, che ha realizzato credo che si possa dire il risultato peggiore per almeno per una parte della coalizione del gruppo. È il risultato peggiore degli ultimi lunghi anni, dall'altra parte Die Linke è stata cannibalizzata dalla SPD quindi saremo le prossime settimane e mesi a chiederci cosa faranno i verdi”.

