Nicolas Cage irriconoscibile, "come un senzatetto". La triste fine: cacciato da un bar di Las Vegas

Bufera su Nicolas Cage. La star di Hollywood è stato ripreso - le immagini sono state pubblicate dal tabloid inglese The Sun - mentre veniva buttato fuori da un bar di lusso di Las Vegas. I testimoni hanno detto che l’attore era "completamente ubriaco e chiassoso" ed è stato scambiato per un “senzatetto”. Cage, che curiosamente ha vinto un Oscar per la sua interpretazione di un alcolizzato nel film "Leaving Las Vegas”, è stato cacciato dal Lawry's Prime Rib lunedì scorso dopo aver litigato con un dipendente del locale. Cage nelle immagini appare con una folta e incolta barba e ha indosso solo dei pantaloni leopardati e una maglietta nera, senza alcuna scarpa ai piedi, completamente nudi.

“Nicolas Cage è un po' fuori di testa” si sente dire nel video. Un altro dei presenti ha detto che all'inizio dell’alterco in molti pensavano che l’attore fosse “un senzatetto completamente ubriaco e chiassoso. Poi, dopo averci sconvolto, ha detto di essere Nicolas Cage. Era completamente ubriaco e stava litigando con il personale. Era in un pessimo stato e andava in giro senza scarpe. Il personale ci ha detto che aveva bevuto shot di tequila e whisky Macallan. Gridava contro le persone e cercava di fare a botte, poi il personale gli ha chiesto di andarsene”.

Nel filmato Cage farfuglia mentre chiede le sue scarpe, prima che gli fossero consegnate delle infradito che non riesce neanche ad indossare per via dello status di ubriachezza. La clip del tabloid termina con Cage, sconvolto dalla perdita della madre all'inizio di quest’anno, che sembra affrontare il personale che lo ha buttato fuori, cercando in qualche modo di tornare nel bar. “Fermati, amico”, si sente dire una voce nel video, notando l'apparente imbarazzo che Cage stava causando a tutti quanti i presenti. Dulcis in fundo l'attore ha invitato tutti a casa sua: una pessima figura dovuta all'alcol.

