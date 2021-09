Striscia La Notizia, ecco le nuove veline: tutti a bocca aperta per la copertina di Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani

Giada Oricchio 16 settembre 2021 a

Aria nuova “Striscia la Notizia”: quattro volti nuovi per l’inossidabile tg satirico di Antonio Ricci. A partire da lunedì 27 settembre, dietro il bancone del programma preserale di Canale 5, ci saranno le new entry Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. I due bravissimi attori si metteranno alla prova in un ruolo inedito. Cambio di guardia anche per le veline. Dopo diversi anni Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva hanno salutato la compagnia desiderose di sperimentare nuove avventure televisive. Mikaela, la prima velina di colore, ha lasciato con un augurio: “Spero di vedere molte altre ragazze nere in tv”, mentre Shaila ha salutato con il magone: “Striscia è stata per me una famiglia, mi ha insegnato tanto”. Al loro posto ballerine tutt'altro che sconosciute. Si tratta di due volti già noti al pubblico di Mediaset: Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani. La prima ballerina, classe 1999, ha partecipato al talent “Amici” di Maria De Filippi e “Colorado”; Talisa era nel cast di “Amici19” e poi nel corpo di ballo de “Il Cantante Mascherato” di Milly Carlucci su Rai1.

