Diletta Leotta e la festa scandalo con le donne lampadario: "Che roba è". Compleanno rovinato

Giada Oricchio 16 agosto 2021 a

a

a

Diletta Leotta cosa ti sei messa in testa?! Anzi cosa hai messo in testa? E’ polemica per il compleanno della conduttrice di Dazn a causa dell'utilizzo di donne oggetto con paralume sul capo. La Leotta ha compiuto 30 anni e la principale curiosità era con Can o senza Can? Senza Yaman, l’attore turco che voleva sposarla. Non è che la cosa sorprenda, alla storia ci avevano creduto lei, lui e il loro entourage. Troppe le foto posate, troppe quelle senza baci, troppi i fuori onda dove la star delle soap opera appariva nervoso al punto da strattonarla bruscamente (è successo con la consegna del Tapiro d’oro di Striscia la Notizia e in Turchia e in entrambe le occasioni la conduttrice catanese si è lamentata ad alta voce).

La vacanza nella penisola anatolica, gridata ai quattro venti e ai mille paparazzi, ha fatto colare a picco l’amore più veloce di quanto sia riuscito all’iceberg con il Titanic. Scatti felici con mammà che l’accoglieva in famiglia, prime pagine delle riviste e una spruzzatina di pubblicità con una nota birra per innaffiare e far crescere la piantina del loro legame che però è morta avvizzita. Al ritorno in Italia, infatti, i due hanno proseguito le vacanze lontanissimi l’uno dall’altro ed è calato il silenzio (o l’imbarazzo) sul fidanzamento. Ecco perché c’era grande curiosità sulla festa di Diletta Leotta.

Ebbene come una Meghan Markle qualsiasi per Obama, Can Yaman non era sulla lista degli invitati. In attesa dell’ufficialità del segreto di Pulcinella, la Leotta, quella del monologo di Sanremo “la bellezza capita, non è un merito, mia nonna Elena me lo diceva sempre: la bellezza è un peso che con il tempo ti può fare inciampare se non la sai portare”, è inciampata sugli abat-jour. Dilettona ha indossato un microabito con scollo a cuore, tette prepotenti in libera uscita e spacco all’anca, in pratica un tankini con le paillettes, ha dato vita al party.

In alcune foto, alle spalle della raffinata e sobria Diletta appaiono 4 donne vestite da lampadario. Sì, in testa hanno un vero e proprio paralume. Ci perdoni, ma ci sfugge il significato. Sono lì per illuminare d’immenso la serata a mo’ di soprammobili? Sono lì per far scintillare la già sfavillante padrona di casa? Sono lì per far brillare di luce riflessa gli ospiti? Di chi è stata questa sfolgorante idea?

Non riuscendo a risolvere l’enigma per mancanza di intelletto balenante, i social hanno criticato la beniamina di Instagram: “Soldi e successo non potranno mai acquistare il rispetto (quello vero) e la signorilità. Le ragazze usate in stile soprammobile sono un qualcosa di riprovevole”; “Per il suo compleanno, colei che ribadisce che la bellezza “capita”ingaggia delle donne per vestirsi da lampadario. Purtroppo la classe e l’umiltà non sono come gli interventi chirurgici, non puoi pagare per averle”; "La bellezza capita". Soprattutto se hai un fratello che fa il chirurgo estetico. "La donna non può essere strumentalizzata". E poi ingaggia alcune ragazze per vestirsi da lampadario al suo compleanno. Evidentemente il silicone non dona l'umiltà e la coerenza”; “In #Afghanistan le donne sono bottino di guerra in mano ai dei terroristi invece in italia le donne vengono usate come lampadari viventi alla festa di compleanno di #DilettaLeotta Schifo. Soltanto schifo”; “Raga le donne lampadario ad un compleanno poi di una donna nel 2021 per me sono degradanti. Bisogna sottolinearlo questo fatto”; “Il problema non è mai il vestito, dipende sempre da chi lo porta. Scendere le scale a gambe larghe e muoverti x far vedere il+possibile,taglia sbagliata xfar uscire tutto di fuori,compleanno da 18enne, donne lampadario. Il problema sei tu”. Magari servivano a far ritrovare la strada a Can Yaman.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.