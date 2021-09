Il figlio di Gigi D'Alessio in lacrime ad Amici 21: lo sfogo con Rudy Zerbi

22 settembre 2021 a

Ad “Amici 21”, il talent show di Maria De Filippi scoppia il caso di Luca D’Alessio e dell’ombra del celebre padre Gigi D’Alessio. Nel daytime, LDA, il nome d’arte scelto da Luca, si è raccontato all’insegnante Rudy Zerbi che gli ha chiesto quali sacrifici stia facendo per realizzare il suo sogno. LDA ha detto che la musica gli “viene naturale” però ha ammesso di voler non essere più considerato il “figlio di”. E’ consapevole di essere un privilegiato, ma è altrettanto convinto di avere il talento per farcela. Poi il giovane artista non ha trattenuto le lacrime e ha raccontato di aver iniziato a scrivere per raccontare sé stesso e superare le delusioni d’amore: “Sembra tutto bello dall’esterno, invece non è tutto così bello. Ci sono tante cose che magari una persona ha e non se ne rende conto. Tutti pensano sei figlio di un cantante, sei vestito bene, pensano solo alle cose materiali. Ma dentro delle volte hai dei vuoti”.

LDA ha dimostrato sensibilità e pudore chiedendo scusa a Rudy Zerbi per il suo attimo di debolezza e quando è tornato in sala relax ha confidato ai suoi compagni: “Una cosa mi fa piangere e siamo finiti a parlare proprio di quello”. Gli allievi di “Amici21” hanno preso a ben volere il figlio d’arte e lo hanno confortato.

