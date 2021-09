Sembri tuo padre, Anna Pettinelli boccia il figlio di Gigi D'Alessio

Giorgia Peretti 20 settembre 2021 a

Amici riapre i battenti e a sollevare la prima polemica è l’entrata in gara di un noto “figlio di”. LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, si è presentato nella prima puntata del talent di Canale 5, domenica 19 settembre.

Il giovane, figlio di Gigi D’Alessio ha suonato un suo inedito dal titolo: “Quello che fa male lo lasciamo andare”. A presentarlo è stata, come di consueto, Maria De Filippi, che ha svelato il timore del ragazzo di essere considerato un raccomandato perché figlio di un celebre cantante. La sua esibizione ha diviso la cattedra del canto, quest’anno composta da Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. La prima ad abbassare la leva, ovvero il meccanismo attraverso il quale i professori esprimono le proprie preferenze durante la performance, è stata Anna Pettinelli. Poco dopo Rudy Zerbi l’ha rialzata facendogli così riprendere la canzone. La conduttrice radiofonica non ha risparmiato le critiche: “Ho abbassato la leva per delusione. Credo tu sia cresciuto a pane e musica e vivendo con un padre così importante e creativo potevi dare qualcosa di più”. Ha poi proseguito definendo il suo stile “datato”: Mi sembri un Gigi D’Alessio dimensione 2.0”. L’ingresso di LDA è avvenuto grazie a Rudy Zerbi ma il giovane si è detto ferito dalle parole della professoressa. “Io e mio padre siamo due persone diverse. Sono qui per questo in realtà”, ha spiegato alla Pettinelli.

A non gradire i commenti della conduttrice radiofonica è Eleonora Abbagnato, presente in studio come ospite: “Perché paragonarlo al padre? Stai dicendo che è un Gigi D’Alessio dei poveri”. “Per me manca di originalità”, ha ribadito la Pettinelli. Infine, Rudy ha preso le difese del suo futuro allievo: “Credo che ‘datato’ sia chi non si aggiorna e credo che lui rappresenti un genere molto amato in Italia”. E siamo solo alla prima puntata.

