Pomeriggio 5, Barbara d'Urso costretta a fermarsi: la notizia che gela lo studio

Giada Oricchio 22 settembre 2021 a

a

a

La cronaca fa irruzione a “Pomeriggio 5” e sconvolge Barbara d'Urso: “Una notizia agghiacciante”. La conduttrice del contenitore pomeridiano di Canale 5, da questa stagione incentrato solo sull’attualità, stava discutendo con i suoi ospiti la misura del green pass esteso dal prossimo 15 ottobre quando l’inviata Giorgia Scaccia ha chiesto la linea per un aggiornamento sul sacerdote Francesco Spagnesi, il prelato quarantenne arrestato una settimana fa a Prato con l'accusa di traffico di droga e appropriazione indebita. Il nuova capo di imputazione è gravissimo: tentate lesioni gravissime. Scaccia ha riferito: “Ci sarebbe un nuovo capo d'accusa per don Francesco, tentate lesioni gravissime. Il prete sarebbe sieropositivo e avrebbe taciuto la sua condizione ai partecipanti ai festini. Ai festini avrebbero partecipato regolarmente 20-30 persone e secondo quanto hanno riferito gli investigatori, due sarebbero già sieropositive” e ha sottolineato: “Il compagno di don Francesco non è indagato su questa vicenda, ma parte offesa”. Al rientro in studio, Barbara D’Urso è esterrefatta e non trattiene un commento: “E’ agghiacciante”. Tuttavia, Federico Febbo, avvocato del sacerdote, ha dichiarato che la sieropositività del suo assistito era un fatto noto: "La contestazione non è oggetto di misura cautelare ed è stata formulata solo per accertare alcuni elementi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.