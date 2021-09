Amici 2021, esplode il caso sul nuovo cantante Albe: "Sembra Sangiovanni". Lorella Cuccarini lo stronca

Giorgia Peretti 19 settembre 2021 a

“Tali e quali”. Amici 2021 riapre i battenti, domenica 19 settembre, facendo già discutere il pubblico a casa. La scuola più famosa della tv, torna in onda per una nuova edizione, su canale 5. Tante le novità tra cui lo slittamento nel palinsesto dal sabato pomeriggio alla domenica, che va ad aggiungersi al cambio di casacca di Lorella Cuccarini, passata dalla danza alla cattedra del canto. Ad accendere, però, i riflettori su questa prima puntata è l’incredibile somiglianza di un aspirante allievo con Sangiovanni, vincitore della categoria canto lo scorso anno.

Il suo nome è Albe, ha 22 anni, occhi azzurri, capelli mossi e castani. Maria De Filippi nel corso della sua presentazione svela il suo nomignolo quando era piccolo “Pinunmbo” ovvero una crasi tra Pinocchio e Dumbo perché “perché avevo un naso a punta e le orecchie a sventola”. I dettagli estetici del ragazzo non sono passati inosservati agli occhi degli attenti spettatori del programma. Infatti dopo pochi minuti, su Twitter sotto l’hashtag #amici21, si sono accavallati molti commenti volti a sottolineare la somiglianza con Sangio.

“Non contento di aver vinto solo il canto Sangio ci riprova per vincere tutto il programma”, scrive un utente. “Sembra la brutta copia”, commenta un altro. Poi c’è chi esagera alludendo al grado di parentela “Ma so parenti? Sembrano gemelli”. Infine, chi ironizza: “Ma non sapevo che quest’anno facessero i ripescaggi ad amici”, “Ahahaha il sosia sia di voce che di viso”, “Ma io pensavo di stare guardando amici, non tale e quale show”. Albe sembra aver già catalizzato attorno a lui l’attenzione giusta per procedere il suo cammino all’interno della scuola. Con il suo inedito “Mille Voci” si aggiudica la consueta maglia di “Amici” che sancisce ufficialmente l’entrata del talent show di canale 5, sotto la squadra di Anna Pettinelli.

Ma a sottolineare la somiglianza non sono solo i fan da casa, anche Lorella Cuccarini fa notare: “Lui è bravo ma io probabilmente non gli avrei dato un banco solo perché mi ricorda molto Sangiovanni, e scherzo del destino ci assomiglia anche fisicamente. Quindi subito dopo un anno come quello passato francamente il lavoro da fare è importante”. Il ruggito della Pettinelli si fa sentire: “Non assomiglia assolutamente a Sangio scrive in maniera totalmente diversa, sono convinta che ha della stoffa e verrà fuori”. Insomma, viste le premesse, le scintille nel corso del programma sono assicurate.

