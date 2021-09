Uomini e donne in lutto per Nicolas Lorenzo Vona, il 29enne morto in un incidente stradale

19 settembre 2021 a

"Questa notte è venuto a mancare Nicolas" si legge sull'account ufficiale Instagram di Uomini e donne. "Uno dei membri della famiglia del programma. Siamo vicini alla sua famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto. Ciao Nicolas". Nicolas Lorenzo Vona, 29 anni, è morto sabato 18 settembre in un incidente stradale in provincia di Frosinone. Inutili i soccorsi, per lui purtroppo non c'è stato niente da fare.

La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. Vona avrebbe perso il controllo della sua Mini Cooper finendo fuori strada. Non è escluso che il giovane sia finito fuori strada per la presenza improvvisa di qualche animale sulla strada.

