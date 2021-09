Incidente hot al Met Gala: il vestito di Kaia Gerber lascia ben poco all'immaginazione

16 settembre 2021 a

Tra le tante bellissime donne che hanno sfilato sul Red Carpet dell’imperdibile Met Gala a New York ce n’è una in particolare che ha lasciato tutti senza parole. Stiamo parlando di Kaia Gerber, modella e attrice statunitense, nonché figlia di Cindy Crawford, con la quale c’è una somiglianza impressionante. La Gerber, 20 anni, si è guadagnata gli applausi dei presenti alla manifestazione e tutti hanno notato la sua uscita: viso aggraziato e dolce, eleganza innata, altezza mozzafiato. Una degna erede della madre.

A segnare la serata di Kaia Gerber non è stato solo questo, c’è stato infatti spazio anche per un piccolo incidente osé. La ragazza, che sta ripercorrendo le orme della madre nel mondo della moda, indossava un fantastico abito nero lungo disegnato da Oscar de la Renta ispirato al vestito sfoggiato ben 40 anni prima, sullo stesso identico tappeto rosso, da Bianca Jagger. L’abito si caratterizzava per delle applicazioni floreali sull’ampia scollatura. L’effetto pizzo ha però lasciato una “vittima”: i fotografi dell’evento hanno beccato il momento giusto per vendere la loro foto alle riviste scandalistiche, immortalando l’esatto istante in cui si vedeva il capezzolo della giovane Kaia. Un debutto indimenticabile per la figlia di Cindy Crawford, ormai contesa dalle case di moda di mezzo mondo.

