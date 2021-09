Parla Guenda Goria, la verità sul padre Amedeo. Cosa può succedere nella casa del Gf Vip...

Francesco Fredella 15 settembre 2021 a

Adesso parla Guenda Goria. L'ex gieffina vip conosce bene le dinamiche di quel reality e sa bene che suo padre Amedeo potrebbe essere colpito dall'onda mediatica. E lo difende. "Mio papà è un uomo libero, che dopo la fine del matrimonio con mia mamma, Maria Teresa Ruta, ha deciso di non impegnarsi in maniera definitiva. Ha delle persone a cui vuole bene, ma lui non ha un tipo di affettività e lo dice anche. Lui è poligamo e bisogna avere rispetto verso tutti i modi di amare, anche il suo. Io tifo papà con grande amore al Grande Fratello e mi limito al mio ruolo di figlia. Vera? Non l’ho sentita, io sono sua figlia e sono con lui a prescindere: questi sono i legami veri e importanti", dice in diretta su RTL102.5 News durante Trends&Celebrities.

A quanto pare Amedeo, che fino a poche settimane fa era stato "pizzicato" dai fotografi con la giovanissima Vera, ora è single. O quanto meno "libero".

"E' un tenero, si appassiona alle persone e alle donne in modo sempre curioso, anche a livello psicologico. Ci sono tante donne che potrebbero piacergli in maniera diversa, come Manila Nazzaro. Le tre principesse? Sono spumeggianti e simpatiche", racconta. Secondo Mirko, fidanzato di Guenda, Amedeo punta tutto su Ainett Stephens. “Gli piacerà, lo sento”, svela in diretta. Per adesso, però, Goria è diventato un "meme" con decine di espressioni simpatiche che hanno conquistato la Rete. E poi i suoi immancabili boxer.

