Tommaso Eletti crea il caos sul web, che battuta infelice sulla Stephens

Giada Oricchio 14 settembre 2021 a

a

a

Polemiche e battute salaci per la presenza di Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip 6: “Che bella topa!”. Tommaso è l’ex fidanzato di Valentina di “Temptation Island” che si è distinto per maschilismo, misoginia e gelosia morbosa. E’ stato premiato con la partecipazione al reality show: “Ha 21 anni, è un po’ un bambino e come tutti i bambini a volte sbaglia. Noi non abbiamo pregiudizi, il GF sarà l’occasione giusta per conoscerti meglio, ma ti do un consiglio: non confondere il possesso con l’amore” è la lezioncina (a buon mercato) del conduttore Alfonso Signorini al momento dell’accoglienza.

"Queste principesse?", tweet al vetriolo della Pettinelli sul GfVip

Eletti promette di far ricredere tutti, peccato che a distanza di nemmeno due minuti dalla retorica paternalistica del presentatore, confermi il giudizio negativo che l’opinione pubblica si è fatta di lui. Gli autori lo fanno entrare nella casa dalla porta rossa con Ainette Stephens, la "gatta nera" del gioco "Mercante in Fiera" di Italia 1 del 2006, mandano le immagini e il ragazzo romano le commenta: "Ammazza che bella topa. Me la ricordo, avevo 6 anni, ma me la ricordo”. Nessuno sente (o forse fanno finta) e poco dopo quando Stephens sale una scala sotto i suoi occhi, Tommaso aggiunge: "Io non guardo sennò...tengo lo sguardo basso...". Tommaso non si è smentito e i social sono in subbuglio. Difficile che di questo passo arrivi alla finale del Grande Fratello Vip.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.