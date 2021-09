Ainette Stephens, gaffe clamorosa al GfVip

14 settembre 2021 a

“La vuoi la patata?”. Gaffe e doppi sensi per il kick off del GFVip 6. Ainette Stephens, l’indimenticabile “gatta nera” del gioco "Mercante in Fiera" di Italia 1 del 2006, ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà dalla stiva della “love boat”, ma quando è inciampata in un sacco di patate ha detto: “cosa ci dovrei fare? La vuoi la patata, Alfonso?” e il conduttore con spirito ha ribattuto: “E a me lo chiedi?! Dovresti chiederlo a Tommaso! Io non sono il più adatto per questo genere di domande”.

Tommaso Eletti crea il caos sul web, che battuta infelice sulla Stephens

Dallo studio si sono levati applausi e risate per la battutaccia involontaria e Ainette: "Scusa, scusa, hai ragione". Venerdì 17 settembre, nella seconda puntata del GFVip5, entreranno altri 8 vip: Davide Silvestri, Nicola Pisu, Giucas Casella, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Andrea Casalino, Samy Youssef e Jo Squillo. Per un totale di 22 concorrenti.

