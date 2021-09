La rivincita di Manuel Bortuzzo nella Casa del GF Vip, il messaggio è emozionante

Giada Oricchio 13 settembre 2021 a

a

a

Al GFVip 6, lunedì 13 settembre, è entrato Manuel Bortuzzo e il suo messaggio ha messo tutti d’accordo: “La rabbia mi toglieva tempo prezioso. Vivo la mia vita con occhi diversi”.

Il 3 Febbraio 2019, a causa di uno scambio di persona, Manuel è stato coinvolto in una sparatoria ed è rimasto ferito alla schiena. Finito in coma, ha riportato una lesione del midollo spinale. Poteva essere la fine di ogni sogno per l’ex promessa del nuoto azzurro che però non si è dato per vinto e dopo nemmeno un mese era di nuovo in piscina. Ora è costretto su una sedia a rotelle e ha deciso di partecipare al Grande Fratello per essere d’esempio a chi vive situazioni complicate: “Dopo quella sera ho ricominciato a vivere. Il ruolo della mia famiglia è stato fondamentale. Spesso mi chiedono se ho perdonato chi mi ha ridotto così, ma dico che a volte non serve, basta andare avanti. La rabbia mi toglieva tempo prezioso da dedicare ad altro, ora vivo la mia vita con occhi diversi e sono certo che sono occhi migliori. Sono al GF per dimostrare che posso fare tutto e voglio uscire da qui ancora più autonomo”.

Giovane, coraggioso e resiliente. L’emozionante messaggio di Bortuzzo ha fatto breccia soprattutto nel cuore dell’opinionista Sonia Bruganelli che ha una figlia con problemi. La moglie di Paolo Bonolis è andata oltre le frasi di circostanza per sottolineare: “Quello che ci sta dicendo non è che la disabilità è normale, ma che si va avanti nonostante la sofferenza e le difficoltà”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.