Bomba Raffaella Fico al GF Vip: bordata a Balotelli sulla figlia Pia. Poi balla senza vestiti

Giada Oricchio 13 settembre 2021 a

a

a

Sexy balletto e frecciatina a Mario Balotelli: “Potrebbe fare molto di più”. La showgirl Raffaella Fico infiamma il GFVip 6, lunedì 13 settembre su Canale 5. Per il kick off l’ex gieffina si è presentata solo con giacca e body bianco per un balletto sensuale. Un ingresso che ha lasciato a bocca aperta Manuel Bortuzzo, mentre Katia Ricciarelli l’ha punzecchiata subito: “Ah sei entrata così? Mi fai venire freddo”, “Non resto così, adesso mi cambio, è che ho fatto un’esibizione” ha risposto Fico sottolineando al conduttore Alfonso Signorini che Ricciarelli aveva una lingua bella affilata.

La rivincita di Manuel Bortuzzo nella Casa del GF Vip, il messaggio è emozionante

Poco dopo la soubrette è tornata con una abito a sirena di pizzo scollato fino al lato B ed è partita un’altra doppietta di battute: “Ti sei cambiata ma sei più nuda di prima” ha inzigato Signorini e Ricciarelli: “E non porta le mutande”. Un inizio di Grande Fratello Vip in salita per la soubrette che nella clip di presentazione ha sganciato la prima bomba: “Ho avuto un grande amore con Mario Balotelli ed è nata Pia e ho dovuto lottare molto, ma molto per veder riconosciuti i suoi diritti (il calciatore chiese il test del DNA, nda). Ce l’ho fatta e oggi posso dire che Mario è un papà abbastanza presente, ma potrebbe fare di più, potrebbe fare molto, ma molto di più!”. Il giocatore replicherà nelle prossime puntate?

Perché la Ricciarelli entra nella Casa: "Sei single?". La risposta che fa godere Signorini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.