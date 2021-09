GF Vip, perché Katia Ricciarelli entra nella Casa: "Sei single?". La risposta che fa godere Signorini

Sullo stesso argomento: La rivincita di Manuel Bortuzzo nella Casa del GF Vip, il messaggio è emozionante

Giada Oricchio 13 settembre 2021 a

Una diva in cerca di amore al Grande Fratello Vip 6: “Mai dire mai”: Katia Ricciarelli ha detto sì ad Alfonso Signorini per il secondo reality show dopo “La Fattoria”.

Il soprano veneto è tra i concorrenti più attesi per il suo carattere schietto e diretto (se ne è accorta subito Raffaella Fico) e nel corso della prima puntata del GF ha svelato perché alla fine ha ceduto al corteggiamento di Signorini: “Amo le sfide e mi sono detta che questa potrebbe essere l’ultima della mia vita. Chi lo sa? Spero di no, ma la mia età la conoscono tutti. Sa perché ho accettato? Perché non devo più dimostrare niente a nessuno, non devo dimostrare chi sono e cosa ho fatto. Voglio divertirmi e fare un percorso che sia interessante anche per il pubblico. Voglio dare e voglio ricevere. Spero di non arrabbiarmi molto se provocata, perché immagino che le provocazioni non mancheranno. Ma sono abbastanza forte”.

Ricciarelli, 75 anni, è stata sposata 18 anni con Pippo Baudo, ma è finita talmente male che i due a stento si parlano. Oggi è single e poco prima di varcare la soglia della porta rossa, il conduttore ha lanciato un’esca: “Entri da single vero?” e il soprano: “Sì, mi stai dicendo che nella casa potrei trovare qualcuno?!”, “Mai dire mai” ha sottolineato Signorini e Ricciarelli in versione James Bond: “Ah sì, mai dire mai”. La grande artista ha detto di non precludersi niente, nemmeno incontrare l’uomo del futuro nella casa di Cinecittà: “Qualcuno con cui ci si capisca”.

