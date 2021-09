Disastro Dazn per Napoli Juventus. Valanga di proteste sul web

11 settembre 2021 a

Dazn ormai sembra un disastro, anche Napoli Juventus è stata fortemente disturbata dalle interruzioni improvvise della partita. E sui social la protesta si è scatenata, anche perché non si può vedere una partita dove ad ogni azione esce la scritta “video non disponibile” con blocco video per un minuto. Compresa la domanda ingenua: “Non seguo molto il calcio, ma mi chiedo la politica, per quanto abbia cose più importanti da fare (tipo strozzare le persone con restrizioni), non se li trova dieci minuti di tempo per una maxi multa a #DAZN visti i migliaia di utenti truffati da un servizio penoso?”. Figurarsi…

Poi il racconto delle proprie disavventure con tanto di modalità di soluzione: “Alla fine per guardare #Napoli Juventus sono dovuto ricorrere ad un cavo ethernet. Qualità pessima ,ma almeno guardiamo. Negli anni 90 il servizio era superiore. Grazie”.

Immancabile la minaccia: “l’unica cosa da fare fare tutti la disdetta a questo servizio vergognoso..vedi che cominciano a fare qualcosina…vergognatevi dazn”. Ovviamente, la discussione su Dazn via twitter segnala anche persone che non lamentano problemi di connessione, ma questo può essere forse dovute alle zone di ricezione del segnale. Certo è che se si pensa di andare avanti in questa maniera, il rischio disdetta c’è davvero. E ci toglieranno anche la bella immagine di Diletta Leotta.

