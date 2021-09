Che succede al piede della Merlino? Il giallo in tv a l'Aria Che Tira

Giorgia Peretti 13 settembre 2021 a

The show must go on, e Myrta Merlino lo sa bene. La conduttrice de “L’Aria che tira”, il talk show mattutino di La 7, appare nuovamente infortunata. Dopo l’ernia cervicale, che l’ha costretta a stare in panchina per lunghe settimane, lasciando il timone a Francesco Magnani, nella puntata di lunedì 13 settembre a mettere i bastoni tra le ruote alla Merlino è un piede dolorante. “Ho avuto un problema al piede ma va tutto bene, si va avanti”, annuncia in apertura. Infatti, nel corso della trasmissione la giornalista è costretta a restare seduta dietro la sua scrivania, nuova di zecca, con il piede tenuto sospeso da mezzi di fortuna. Insomma, la Merlino scende momentaneamente dal tacco 12 per indossare delle comode ciabattine, dando sollievo al piede dolente.

Nessun accenno alla dinamica dell’incidente ma andando a curiosare sul profilo Instagram della conduttrice napoletana si notano alcune stories che riprendono gli attimi dopo. “Insieme al mio "assistente". La sfiga ci vede benissimo”, scrive ironicamente. L’immagine la ritrae seduta su una sedia a rotelle spinta dal compagno, Marco Tardelli, e la location sembrerebbe quella di un ospedale. Sebbene l’infortunio non richieda fasciatura, almeno così sembra, i medici le hanno raccomandato di non sforzare l’arto. Per la Merlino è un’impresa, così durate l’intervento degli ospiti della puntata, in sottofondo bisbiglia allo staff dietro la camera: “Io però mi vorrei alzare...posso?”. Neanche a dirsi che di lì a poco era in piedi di fronte al video wall pronta a interrogare “da vicino” i suoi ospiti. (Giorgia Peretti)

