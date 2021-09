In Onda, "obbligo vaccinale sacrosanto". Myrta Merlino loda Mario Draghi: voglio vivere liberamente

02 settembre 2021 a

Riappare Myrta Merlino dopo la pausa estiva dalla conduzione de L’Aria che tira e subito la giornalista si schiera apertamente dalla parte di Mario Draghi. Il volto di La7 è ospite della puntata del 2 settembre di In Onda, programma condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio, è lancia un appello a tutti coloro che non vogliono vaccinarsi, lodando il Premier per la sua fermezza nell’approvare l’obbligo vaccinale contro il Covid: “La cosa che ha detto Draghi in conferenza stampa è molto semplice, i partiti parlano e io decido. Quando dice sì all’obbligo vaccinale e sì al green pass, con buona pace di Ema e di Aifa sta dicendo che ha già deciso. Vorrei scrivere una letterina di Natale di inizio anno a Ema e Aifa, ovvero diteci una cosa sola sui vaccini, non iniziamo di nuovo con AstraZeneca etc… Io credo che l’obbligo vaccinale sia sacrosanto. Non perché sono una ideologa del vaccino, ma perché credo che vogliamo tutti vivere e abbiamo un desiderio enorme di riavere le nostre libertà e di poter stare insieme senza mascherine, andare al cinema, a teatro, ai concerti, di baciarci, di abbracciarci, tutte cose normali che ci piacciono nella vita. Se l’obbligo vaccinale fa sì che possiamo riprendere a fare tutto ciò faccio fatica a capire quale sia il dibattito".

La Lega si spacca in due sul vaccino obbligatorio: è Giorgetti vs Salvini



"Io - dice con una voce accorata la Merlino - voglio vivere liberamente e per farlo va messo in atto qualunque mezzo possibile, vaccino obbligatorio o green pass che sia. Draghi ha detto queste cose con enorme chiarezza, lui ha un grande vantaggio, pensa dritto, parla dritto, agisce dritto. Capisci sempre la direzione in cui sta andando. E anche oggi - conclude il discorso la giornalista di La7 - mi è sembrato molto chiaro”.

