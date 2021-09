Ferragni nuda sui social, anche Fedez va fuori di testa

Giada Oricchio 08 settembre 2021 a

Chiara Ferragni fa perdere la testa ai follower e Fedez commenta: "Sono un uomo fortunato". L’imprenditrice digitale pubblica su Instagram una foto in lingerie da bollino rosso e i follower impazziscono. Reggiseno a balconcino di pizzo nero con bretelline a incrociarsi sul seno, mentre un unico filo attraverso addome e ombelico e si collega al perizoma, sempre di pizzo nero, per un effetto nude look da “mille e una notte” e sogni proibiti in camera da letto.

La caption si limita a: “La nuova deliziosa lingerie di Intimissimi” ma lo scatto ad alto tasso erotico infiamma fan e vip (Cecilia Rodriguez si è lasciata scappare un "e la Madonna" alla Renato Pozzetto, nda) anche se non mancano i commenti critici da “copriti sei una mamma”, "non hai bisogno di fare queste cose", “brutto, mi viene la cistite solo a guardarlo” a “hai la pat**za fuori” fino a “adesso sappiamo che si depila completamente”. Fedez, invece, ha apprezzato perché ha ripostato lo scatto nelle sue storie di Instagram e ha detto: “Sono o non sono un uomo fortunato? Oggettivamente tanta roba”, salvo aggiungere ironico: “Tanta roba quel porta telefono con le perline colorate, sono tanto fortunato perché mia moglie me lo presterà”. E a seguire zoom sulle perline, ma anche su altro…

