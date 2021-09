Chiara Ferragni, problema "intimo" col costume? La foto sconcerta le follower

04 settembre 2021 a

Un costume dal design innovativo, forse troppo avanti a leggere i commenti di molte follower. Desta un certo stupore sui social, soprattutto su Twitter, una storia Instagram di Chiara Ferragni con addosso un indumento del suo brand. Si tratta di un costume da bagno multicolor con maniche lunghe, una profondissima scollatura e - è questo il particolare lascia perplesse molte utenti - una sgambatura estrema che sale fin sui fianchi.

In particolare uno scatto del servizio fotografico solleva dubbi e una certa preoccupazione, perché sembra che con quel costume addosso ci sia poco spazio. Per cosa? Le commentatrici social lo spiegano bene. "Ok ma la f***a dove la dovrei mettere" si chiede un'utente di Twitter che scatena una valanga di commenti analoghi.

ok ma la fessa dove la dovrei mettere pic.twitter.com/vW3bdluHVo — sara♋︎ (@mrpeanutbvtter) September 3, 2021

Insomma, per molte il costume sarà pure bello ma poco confortevole in certi punti... "Neanche il costume di Pamela Anderson in Baywatch era così sgambato", "Infatti vedi che tiene la gamba un po' accavallata perché se stesse dritta non riuscirebbe a sorridere", "Questa moda dello sgambato ci sta un attimo sfuggendo di mano forse", si legge tra i commenti al post di @mrpeanutbvtter.

Un altro particolare desta curiosità. "Ma poi domanda fondamentale: che senso ha fare un costume, da indossare quindi d'estate ovvero con 40° all'ombra, CON LE MANICHE LUNGHE?". È la moda, bellezza.



