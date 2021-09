Fedez e Chiara Ferragni hanno fregato i fan? “Tutto programmato” impazza la polemica sulla lite in yacht

Giorgia Peretti 02 settembre 2021 a

Tutti pazzi per la sorpresa di Fedez a Chiara Ferragni per il loro terzo anniversario, o quasi. Dopo la canzone al miele del rapper, suonata e cantata su un palco galleggiante in quel del lago di Como, sui social aleggia un pensiero comune ai più cinici “e se fosse tutta una montatura?”. Il riferimento alla lite furiosa in yacht è chiaro. Proprio qualche giorno fa la coppia d’oro dei social network ha lasciato i propri fan col fiato sospeso per qualche ora. Sul settimanale “Chi” sono state pubblicate alcune foto che ritraggono Chiara Ferragni e il marito litigare animatamente sulla barca di Diego Della Valle, nel corso della loro vacanza in Costiera Amalfitana. Gli scatti hanno fatto il giro del web preoccupando non poco i follower, poi la smentita dei diretti interessati. Entrambi hanno allontanato il gossip pubblicando delle foto dall’album del matrimonio con tenere didascalie a seguito. Insomma, crisi scampata.

Come sbotta la Ferragni, Fedez furioso: sullo yacht finisce malissimo

Ma stando ad una corrente di pensiero, la coppia di influencer avrebbe architettato a genio la lite a mare aperto per favorire il lancio della nuova canzone di Fedez dedicata a sua moglie. Secondo alcuni utenti sui social i due avrebbero potuto trovare un posto più nascosto per discutere, evitando di essere ripresi dagli occhi indiscreti dei paparazzi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha spiegato che per due giorni il rapper non si è fatto vedere accanto alla moglie, nemmeno al pranzo in uno dei ristoranti più noti della Costiera amalfitana insieme agli altri amici. Pare che Fedez sia rimasto in solitaria per portare a termine la canzone per la sua Chiara. Un assaggio della prossima hit è arrivato direttamente dai protagonisti, in queste ore è comparso un video su Instagram che sta mandando i follower in visibilio. “Mi fai venire voglia di futuro” è già una delle frasi più inflazionate delle ultime ore sul web. Ma a destare sospetto sarebbe questo verso cantato dal rapper: "Litigare con te è meglio del cinema". Insomma, una mossa di marketing o pura casualità? Ad ognuno la propria opinione.

Video su questo argomento La sorpresa della serenata alla Ferragni: Fedez si supera con il regalo per l'anniversario

Tra le flotte di cuori sotto i commenti si leggono anche questi: “Ogni post sul loro profilo è programmato con alcuni mesi di anticipo. Nessuno vede il marcio, questo è il loro lavoro e vivono di questo. Vogliono far vivere in una favola (che non esiste), spettacolarizzano tutto. Il mondo non è una mer*a, ma nemmeno come lo raccontano loro...", scrive un utente malizioso. “Se tutto va bene il litigio fotografato da chi era per il lancio di questo pezzo”, gli fa eco qualcun altro.

Osho sfotte la Ferragni e Fedez. Il vero motivo della lite? Lo smalto rubato

