Elisa Isoardi in vacanza a Mykonos “ospite di…”. L'indiscrezione sul nuovo amore

Il gossip estivo si imbatte anche su Elisa Isoardi. La nota conduttrice Rai è stata avvistata a bordo di una barca in dolce compagnia a Mykonos. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, secondo quanto si legge sul nuovo numero del settimanale Novella 2000, sarebbe stata ospite di un “ex” di una famosa “figlia di”. Parliamo di Carlo Longari, conosciuto come l’ex di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier e Francesco Ferracini. La loro storia d’amore pare sia naufragata poco dopo l’arrivo del nipote di Zia Mara, il piccolo Giulio, star indiscussa delle Instagram stories della conduttrice veneziana. Mentre la figlia della Venier ad oggi ha ritrovato la felicità accanto a Pierfrancesco Forleo, Direttore dei Diritti Sportivi per la Rai, la Isoardi si sarebbe fatta pizzicare con l’ex Carlo. Il noto avvocato non sarebbe sconosciuto al mondo dello spettacolo, infatti, poco dopo la rottura con la Ferrancini, Longari ha avuto una relazione con la giornalista Simona Branchetti, ora al timone del programma di informazione su canale 5 “Morning News”. Tutto sembrava andare a gonfie vele, il matrimonio, i progetti, poi la rottura dopo tre anni di amore, poco prima dell’inizio della pandemia.

Insomma, chiuso il capitolo Branchetti, Longari torna single. Ora, la vicinanza con Elisa Isoardi non passa inosservata agli esperti del pettegolezzo. Per il momento si tratterebbe solo di un’indiscrezione “E’ stata ospite di lui in barca…” fa sapere il noto settimanale diretto da Roberto Alessi, secondo cui le possibilità che sia in atto un flirt siano reali. Se sia il caso di un semplice rumor o di qualcosa in più non resta che attendere. D'altronde anche l’ex di Matteo Salvini è single da tempo. Si è spesso parlato di una love story con Raimondo Todaro, ma pare si trattasse solo di gossip, nato e morto lì dopo la fine dell’edizione di “Ballando con le stelle” che l’ha vista protagonista. Che l’avvocato Longari sia il prossimo in lista? Chissà, per il momento nessuna smentita così come nessuna conferma è arrivata dalla bella conduttrice piemontese.

