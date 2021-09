Amedeo Goria ha mollato Vera? Impazza il gossip: beccato con un'amica della figlia Guenda

Francesco Fredella 01 settembre 2021 a

Aria di crisi? Amedeo Goria ha mollato Vera? Mistero. Ma c'è un'indiscrezione bomba in queste ultime ore: allo spettacolo di Guenda Goria (a Todi) in prima fila c'era papà Amedeo. Ma senza la giovane fidanzata Vera. "Era con un'amica", tuona Mirko - il fidanzato di Guenda - in collegamento zoom a Trends&Celebrities su RTL102.5 News. Ora cresce anche l'attesa per l'arrivo di Amedeo Goria al Grande Fratello vip di Alfonso Signorini.

Ma quella di Mirko, in diretta su RTL102.5 News, sembra una vera e propria gaffe, Guenda cerca di sistemare il tiro dicendo: "E' solo una mia amica". La risposta di Guenda, però, non convince. E la figlia della Ruta e Goria dice: "Si chiama Francesca, ha 40 anni". L'identikit della misteriosa donna sembra chiaro, di chi si tratta? Mistero per adesso. Davvero Amedeo ha troncato con Vera? Eppure sembrano una coppia perfetta nonostante la differenza d'età. Guenda, sempre in super compagnia del suo Mirko, non aggiunge altro. L'indiscrezione, però, fa il giro della Rete insieme ad un'altra notizia: le nozze tra Guenda e Mirko. "Ci amiamo e ci sposeremo", dice il regista. Non si conosce per adesso la data e neppure la location. Sappiamo solo che se dovesse arrivare la proposta di matrimonio Guenda direbbe sì. Senza pensarci troppo. "Siamo insieme e stiamo molto bene", racconta a Trends&Celebrites. "Ma voglio la proposta in vecchio stile con l'anello".

