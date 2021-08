Ibrahimovic torna a Sanremo, cosa dice Zlatan sul Festival

25 agosto 2021 a

Possibile "bis" di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo? Un post dell’attaccante del Milan sembra suggerire la possibilità di rivederlo di nuovo in veste di conduttore sul palco del Festival il prossimo anno. "Ti devo salvare anche prossimo anno", scrive il giocatore del Milan rivolgendosi al presentatore ufficiale Amadeus.

Nel post il video del viaggio fatto in moto dallo svedese che, bloccato dal traffico, lo scorso marzo si era fatto dare un passaggio per raggiungere in tempo l’Ariston.

