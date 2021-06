Battiti Live 2021, Elisabetta Gregoraci contro Alan Palmieri: la grossa polemica per una battuta

Giada Oricchio 30 giugno 2021 a

Tensione e imbarazzo a “Battiti Live 2021”, il festival estivo della canzone italiana giunto alla 19esima edizione e in onda da metà luglio per 5 serate su Italia1. Durante il terzo appuntamento della kermesse nella meravigliosa cornice del Castello Aragonese di Otranto, Elisabetta Gregoraci era sul palco e stava per annunciare l’esibizione di Mr.Rain quando il co-conduttore e direttore artistico Alan Palmieri con aria ridanciana le ha tirato un piccolo colpo basso: “C’è stato un po’ di gossip tempo fa… dai ne approfittiamo per chiarire le cose”.

La Gregoraci, bellissima in mini tuta blu elettrico con scollo a cuore, lo ha fermato e visibilmente risentita ha risposto: “Visto che hai tirato fuori questa cosa diciamola… io sono una sua fan e amo le sue canzoni. Ho solo detto questo all’interno del Grande Fratello Vip, ma è successa l’apoteosi. Mi dispiace per lui”.

omg ora eligreg lo fa ucc1der3 pic.twitter.com/IT8nIdN00W — icy moon ❄️ (@itsaweedo) June 29, 2021

Palmieri ha provato a gettare acqua sul fuoco: “Infatti ne avevamo parlato nel backstage”, ma l’ex moglie di Flavio Briatore ha puntualizzato: “Bene, visto che l’hai tirata fuori, chi la fa l’aspetti”. Espressione di disappunto e the show must go on.

L’episodio incriminato risale agli inizi di ottobre quando sulla casa del Grande Fratello passò uno striscione per l’allora concorrente Elisabetta con la scritta “Sei l’epicentro del mio terremoto”, frase di un testo del rapper Mr.Rain, pseudonimo di Mattia Balardi. Le riviste di cronaca rosa scrissero di un presunto flirt nato dietro le quinte di “Battiti Live”, ma era un fake news. Più di recente, invece, si è scoperto che Stefano Coletti, amico della conduttrice calabrese, ha la medesima espressione tatuata sul braccio. Tuttavia anche in questo caso, nessuna conferma che fosse amore. Il pilota di Monte Carlo, prima ha fatto intendere che stavano insieme con una serie di foto postate su Instagram, poi ha fatto marcia indietro parlando di “frequentazione e desiderio ci conquistare Elisabetta”.

