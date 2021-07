A Capri Briatore si fa un selfie con la Gregoraci. Fan scatenati: "Ritornate insieme!!"

31 luglio 2021 a

a

a

"Lunchtime in Capri with @elisabettagregoracireal". E' bastato un selfie pubblicato sul suo profilo Instagram da Flavio Briatore in compagnia dell'ex moglie per scatenare i fan. "Ritornate insieme, vi prego!!". I due sono in vacanza sull'isola di Capri, insieme al figlio Nathan Falco (11 anni). Elisabetta e Flavio, pur essendosi separati nel 2017 (dopo 9 anni di matrimonio), sono rimasti infatti in ottimi rapporti. E per i loro follower questo weekend insieme potrebbe essere l'occasione perfetta per un ritorno di fiamma. "Più sposati di voi non c'è nessuno", si legge tra i commenti sul social alla foto pubblicata da Briatore. O ancora: "Fate sognare l'Italia intera, siete due splendidi genitori, il massimo che possa esistere, felici di vedervi insieme". Parafrasando una canzone di Eros Ramazzoti, un altro fan dice: "Certi amori ti lasciano un'emozione per sempre". Effettivamente, nella foto sono sorridenti su una terrazza sul mare. Ma non mancano i detrattori. Un fan mette in guardia Briatore: "Lasciala perdere Flavio... dicono da noi: Femmn d razz non abbandon u' lazz...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.